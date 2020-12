Milan-Sassuolo 0-0: fine primo tempo | LIVE Serie A Femminile

Live Milan-Sassuolo femminile: la diretta della 10^ giornata di Serie A

MILAN-SASSUOLO LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al centro sportivo ‘Vismara‘ dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Milan-Sassuolo, match valido per le 10^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Restate con noi per seguire la diretta testuale della gara delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz!

La sfida Milan-Sassuolo femminile è trasmessa in diretta su ‘Sky Sport Serie A‘ (canale 202 di satellite e fibra, 473 del digitale terrestre), nonché su ‘Milan TV‘, canale tematico del club rossonero visibile (in caso di possesso di un regolare abbonamento) al 230 della piattaforma ‘Sky Sport‘ ed in streaming su ‘DAZN‘, ma, in questo caso, incluso nell’abbonamento. Inoltre, la partita è trasmessa sull’App ufficiale A.C. Milan, su ‘Now TV‘, ‘Sky Go‘ e ‘TIMVISION‘.

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz si presenta all’appuntamento reduce dal successo esterno, 0-1, in casa della Fiorentina, firmato da Giorgia Spinelli. Il Sassuolo Femminile di Gianpiero Piovani, invece, ha vinto l’ultima gara, 2-4, sempre fuori casa, sul terreno del Bari.

Le due squadre si trovano rispettivamente al secondo ed al terzo posto della classifica di Serie A Femminile. Il Milan Femminile ha 24 punti, il Sassuolo Femminile 22. Entrambe inseguono la Juventus Women, capolista del torneo e Campione d’Italia in carica, che ha vinto tutte le prime 10 gare e ha 30 punti in classifica.

Milan-Sassuolo femminile sarà diretta dall’arbitro Marco Ricci di Firenze. I suoi assistenti saranno Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Federico Pragliola di Terni.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SASSUOLO AL VISMARA

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Agard, Fusetti, Spinelli; Jane, Boquete, Grimshaw, Bergamaschi, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie. A disposizione: Čonč, Rask, Nano, Vitale, Šimić, Rizza, Piazza, Salvatori Rinaldi, Tamborini. Allenatore: Ganz.

SASSUOLO (4-4-2): Lemey; Orsi, Philtjens, Lenzini, Filangeri; Tomaselli, Mihashi, Dubcová, Santoro; Bugeja, Cambiaghi. A disposizione: Sassi, Brignoli, De Bona, Pellinghelli, Battelani, Monterubbiano, Pirone, Pondini, Rossi. Allenatore: Piovani.

Quasi tutto pronto, al ‘Vismara’, per il match Milan-Sassuolo femminile!

Le squadre sono appena scese in campo: l’arbitro Ricci pronto a fischiare l’inizio della partita.

Prima del fischio d’avvio, un minuto di silenzio per Milan Femminile e Sassuolo Femminile per onorare Paolo Rossi, scomparso qualche giorno fa all’età di 64 anni.

SI COMINCIA

Iniziata al ‘Vismara’ Milan-Sassuolo, 10^ giornata della Serie A Femminile!

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è presente al ‘Vismara‘ per assistere alla gara delle Rossonere di Ganz.

4′ – Prima palla gol del match, in favore del Sassuolo. Calcio di punizione dalla sinistra, colpo di testa di Mihashi e gran parata di Korenčiová, che vola a deviare in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, l’azione neroverde si perde.

9′ – Pallone alto, dentro l’area di rigore, di Tucceri Cimini a cercare Giacinti. Uscita alta del portiere del Sassuolo, Lemey, e nessun problema per gli ospiti.

14′ – Sfida equilibrata: il Sassuolo chiude bene gli spazi, il Milan non riesce a sfondare.

20′ – Il Milan Femminile prova ad alzare un po’ i ritmi: la squadra rossonera conquista metri, campo ed un calcio d’angolo in proprio favore.

22′ – Prima palla gol per il Milan. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sponda aerea di Spinelli in area piccola e Dowie, di sinistro, di prima intenzione, coglie una traversa clamorosa!

24′ – Conclusione dalla lunga distanza di Mihashi per il Sassuolo: parata facile, centrale, per Korenčiová.

30′ – Giacinti, lanciata in profondità dalle retrovie, non riesce a raggiungere il pallone, che termina docile tra le braccia di Lemey.

34′ – Grande chance per il Milan! Cross, dalla destra, di Bergamaschi sulla fascia opposta. Conclusione al volo, di sinistro, di Tucceri Cimini e pallone che sfiora il palo alla sinistra di Lemey. Rossonere vicino al gol.

42′ – Cross, dalla destra, ancora di Bergamaschi e Lenzini, in area di rigore, anticipa di un soffio Dowie pronta a girare in rete alle spalle di Lemey. Pallone in corner.

44′ – Tucceri incespica in area di rigore e non riesce a servire Giacinti in ottima posizione. Quindi, l’esterno sinistro del Milan Femminile commette fallo su Orsi e l’azione rossonera sfuma.

TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO DI MILAN-SASSUOLO FEMMINILE – 0-0 al ‘Vismara‘ tra Rossonere e neroverdi. Una traversa ed una grande palla gol per il Milan Femminile; due conclusioni della Mihashi per il Sassuolo Femminile.

Le squadre stanno per tornare in campo per dare vita al secondo tempo.

