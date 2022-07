ZTE-Milan, Bakayoko, Pobega e Daniel Maldini non saranno del match

Oggi alle 18 il Milan scenderà in campo per la seconda amichevole della sua estate; i rossoneri sfideranno lo Zalaegerszeg , compagine ungherese. É già stata resa nota la formazione titolare: in porta gioca Tatarusanu; la difesa è composta da Florenzi, Kalulu, Gabbia e Ballo-Touré; a centrocampo, giocheranno Tonali e Brescianini mentre alle spalle di Giroud agiranno Messias, Diaz e Rebic.

Oltre ai giocatori che partiranno dal primo minuto, la distinta fornita dal Milan interessa per via dell'assenza di alcuni giocatori anche in panchina; ci saranno infatti Maignan, Mirante, Calabria, Bennacer, Adli, Leao, Theo Hernandez, Lazetic, Tomori, Krunic, Saelemaekers, Coubis e Gala, ma non Bakayoko (infortunato), Pobega e Daniel Maldini. Per il figlio di Paolo, si tratta con ogni probabilità di un'esclusione dettata dal suo possibile addio imminente. Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>