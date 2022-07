Mercato Milan, De Ketelaere in fase di stallo: Piano Z l’alternativa

Il mercato estivo del Milan è un po' rivoluzionario, ancora una volta, e la questione legata a Charles De Ketelaere ne è la dimostrazione. I rossoneri continuano a dare la propria valutazione del giocatore e sembra quasi stiano giocando a poker con il Bruges, che a sua volta non cede. Come per capire chi mollerà prima la presa. Un modo, da parte del Milan, di dimostrare ancora una volta di credere nelle proprie valutazioni dei calciatori e nella rosa già presente. Per ora sia rossoneri che Bruges non si schiodano dalle proprie posizioni: la richiesta è di almeno 35 milioni, mentre il Milan arriva a 30 più 2 di bonus.