Stella Rossa-Milan, le formazioni ufficiali al Marakana | Europa League News

Stella Rossa-Milan: le formazioni ufficiali di Belgrado

Quasi tutto pronto, allo ‘Stadion Rajko Mitić‘ (meglio conosciuto come ‘Marakana’) di Belgrado, per Stella Rossa-Milan. Diramate le formazioni ufficiali con cui la squadra di Dejan Stanković e quella di Stefano Pioli scenderanno in campo, alle ore 18:55, per la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Vediamo, dunque, insieme, gli schieramenti scelti dai due allenatori per questo attesissimo match, Stella Rossa-Milan!

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Degenek, Milunović, Pankov; Gobeljić, Kanga, Petrović, Rodíć; Ben Nabouhane, Ivanić; Falcinelli. A disposizione: Popović, Gajić, Bakayoko, Pavkov, Falco, Gavrić, Sanogo, Srnić, Vukanović. Allenatore: Stanković.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Meïte; Castillejo, Krunić, Rebić; Mandžukić. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Dalot, Gabbia, Kjær, Çalhanoğlu, Kessié, Saelemaekers, Tonali, Ibrahimović, R. Leão. Allenatore: Pioli.

