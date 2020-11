Nations League – Italia-Polonia, le formazioni ufficiali: Donnarumma c’è

Italia-Polonia, le formazioni ufficiali: Donnarumma titolare

ULTIME NOTIZIE ITALIA NEWS – Tutto pronto per l’inizio del match Italia-Polonia, valido per la 5^ giornata del girone 1 di Nations League. Sono ufficiali le scelte dei due allenatori: Gianluigi Donnarumma è l’unico giocatore del Milan in formazione. Eccole nel dettaglio:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Evani.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynsky, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski. All. Brzeczek.

