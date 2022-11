Formazioni ufficiali Francia-Danimarca: del Milan in campo in due

Alle 17 in campo Francia e Danimarca, gara valida per la seconda giornata nei Mondiali. In campo due rossoneri

Seconde partite dei Mondiali in Qatar, gare molto importanti per decidere chi sarà a qualificarsi alla prossima fase del torneo. Oggi alle 17 una bellissima sfida, quella tra la Francia e la Danimarca. Tre i giocatori presenti che fanno parte del Milan. Non tutti però scenderanno in campo dal primo minuto. Simon Kjaer per la Danimarca, Olivier Giroud e Theo Hernandez per la Francia. A partire da titolare saranno solo gli ultimi due. Per il capitano danese, una partenza dalla panchina con una probabile difesa a 5. Forse anche per risparmiarlo dal punto di vista fisico. I due francesi, invece, sono due titolari fissi ormai, dati gli infortuni di Benzema e Lucas Hernandez.