Mercato Milan – Joao Felix via dall’Atletico: sostituirà lui Leao?

Enrico Ianuario

Il Mondiale in Qatar è un'ottima vetrina per quei calciatori in cerca di una squadra o di una nuova sistemazione. E' il caso anche di Joao Felix, talento classe '99 in forza all'Atletico Madrid. I 'colchoneros' nell'estate del 2019 sborsarono ben 126 milioni di euro per acquistarlo dal Benfica, club in cui è cresciuto e dove si è messo in evidenza nei grandi palcoscenici europei. La qualità del giocatore non si discute, ma di certo non si può dire che in maglia biancorossa abbia rispettato le attese dei tifosi dell'Atletico.

Joao Felix, infatti, in tre stagioni sin qui disputate con i 'colchoneros' ha disputato 128 partite e segnato 33 gol, non andando mai oltre i dieci gol stagionali. Numeri non entusiasmanti per un calciatore pagato a peso d'oro, ma dietro a questi numeri ci sono diverse spiegazioni. La prima: il ruolo. Joao Felix è un calciatore che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco: da esterno sinistro a esterno destro, può anche giocare da trequartista e prima punta. Certo, giocare sulla fascia sinistra lo agevola ulteriormente ed è probabilmente per questo motivo che non sta rendendo all'Atletico Madrid come ci si aspettava. Simeone, infatti, nel suo 4-4-2 spesso lo impiega nel ruolo di seconda punta. Probabilmente lo ha penalizzato un po' negli ultimi anni, motivo per il quale subentra la seconda spiegazione: non c'è un gran rapporto tra il giocatore e il Cholo.

Nonostante sia legato al club fino al 2026, Joao Felix potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Secondo Nicolò Schira, infatti, il suo agente, Jorge Mendes, sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione considerato il rapporto deteriorato tra il suo assistito e Simeone. Ecco, dunque, che potrebbe scaturire un effetto domino che potrebbe riguardare anche il Milan.

Come ben si sa, il contratto di Rafael Leao scadrà nel 2024 e arrivare ad un accordo per il rinnovo si sta rivelando tutt'altro che semplice. Ecco, dunque, che il Milan, pur di non perdere il giocatore a parametro zero, potrebbe cederlo già a giugno 2023. Nel contratto del giocatore è presente una clausola da 120 milioni di euro, ma non è da escludere che il club di via Aldo Rossi, considerato che si ritroverebbe ad un anno esatto dalla scadenza, potrebbe fare uno sconto sul prezzo della clausola. Sarebbero comunque tanti soldi da investire e nei giorni scorsi si è vociferato un interesse del Milan proprio per Joao Felix.

Con la cessione di Leao, il Milan potrebbe non avere molti problemi ad acquistare il cartellino di Joao Felix. Il suo valore di mercato, secondo 'Transfermarkt', è notevolmente calato passando dai 126 milioni sborsati dall'Atletico ai 50 milioni attuali. Il problema principale, dunque, riguarderebbe l'ingaggio. Il classe '99, infatti, guadagna al lordo 14.6 milioni di euro. Vedremo, dunque, se in futuro ci saranno possibili incastri che potrebbero consentire al Milan di acquistare il giocatore che, proprio come Leao, ha segnato nella gara d'esordio al Mondiale contro il Ghana. Rinnovo Leao, novità dal Portogallo: le ultime news >>>