Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Rinnovo Leao, c’è una novità”

Rafael Leao sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il Milan. 'A Bola', in Portogallo, riporta però 'rumors' della stampa italiana

Daniele Triolo

La situazione relativa alla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan trova ampio spazio anche all'estero. In particolare, in Portogallo, patria dell'attaccante rossonero. 'A Bola', qualche ora fa, ha riportato delle novità sulla vicenda.

Secondo il popolare quotidiano sportivo lusitano, infatti, Milan e Leao sarebbero vicini al rinnovo del contratto del numero 17 del Diavolo. L'accordo attuale, da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, non avrebbe nulla a che vedere con quanto Leao andrebbe a percepire per il suo nuovo matrimonio con i rossoneri.

Calciomercato Milan, si arriverà al rinnovo di Leao? — Il Milan, infatti, sottoporrebbe a Leao un nuovo contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, il club rossonero si farebbe carico di parte del risarcimento che deve ottenere, dal calciatore, lo Sporting Lisbona per via della rescissione unilaterale del contratto con i biancoverdi che Leao chiese ed ottenne nel 2018.

Una querelle legale, trascinatasi negli anni, che ha visto lo Sporting vincere in Tribunale. Una metà di questi soldi (20 milioni di euro circa) la pagherà il Lille, il club che, nel 2018, usufruì del cartellino di Leao a costo zero. L'altra metà spetterà al nativo di Almada che, a quanto pare, verrebbe aiutato dal club di Via Aldo Rossi.

... ma sono davvero notizie in mano ai colleghi portoghesi? — Tutto molto bello, ma 'A Bola', nel principio del suo articolo, riferisce come queste siano rivelazioni che filtrano dalla stampa italiana. Così fosse, non ce ne siamo minimamente accorti.