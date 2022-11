Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, fissata la deadline per la firma

Rafael Leao, attaccante del Milan, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Intanto sta brillando ai Mondiali

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan è una situazione che, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tiene banco più che mai, anche se la Serie A è in pausa per via dei Mondiali in svolgimento in Qatar. Anzi, a maggior ragione per questo motivo.

Al suo esordio nella kermesse iridata, in occasione di Portogallo-Ghana 3-2, Leao è risultato subito decisivo, segnando la terza rete della selezione del Commissario Tecnico Fernando Santos, la sua prima in Nazionale, pochissimi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Rinnovo Leao, situazione ancora aperta: le ultime news — Un gol realizzato in pieno stile Leao, arrivato dopo una progressione senza palla e un tiro a giro, di piatto aperto sul palo più lontano a sfruttare l'assist di Bruno Fernandes. La specialità della casa, vista tante volte anche con la maglia rossonera. Un gol visto in tutto il mondo e che ha portato una pioggia di elogi per il calciatore lusitano.

Divenuto, tra l'altro, con 23 anni e 167 giorni, il secondo giocatore più giovane nella storia del Portogallo ad aver segnato all'esordio ai Mondiali dopo João Félix. La carriera di Leao è in piena evoluzione: gol, assist e Scudetto con il Milan, quindi qualificazione agli ottavi di Champions League dei rossoneri che porta anche la sua firma.

Adesso vuole sfruttare al massimo l'esperienza in Qatar per metter un altro tassello importante nella sua giovane carriera. La situazione relativa al rinnovo del contratto di Leao con il Milan, però, resta ancora aperta. Gli effetti di Mondiali giocati ad ottimi livelli potrebbero anche avere ripercussioni sui negoziati.

Il timore, secondo il 'CorSport', è che possano sommarsi le pretendenti alla porta del club di Via Aldo Rossi già nel prossimo mese di gennaio. Il Chelsea è sempre molto interessato e, ai 'Blues', potrebbero presto aggiungersi PSG e Manchester City. Per il momento, ad ogni modo, è sempre il Milan ad avere 'il coltello dalla parte del manico'.

Il contratto di Leao con i rossoneri, infatti, scadrà il 30 giugno 2024 e nell'attuale accordo è inserita una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Pertanto, Paolo Maldini e Frederic Massara prenderanno in esame soltanto proposte irrinunciabili per Leao. Che potrebbero però aumentare se ai Mondiali facesse davvero bene così come promette sin dall'esordio.

Il Diavolo proporrà un maxi-stipendio annuale: basterà? — Maldini e Massara ritengono che Leao sia un futuro campione e che vada trattenuto. Il giocatore, con il Milan, con il tecnico Stefano Pioli, ha trovato la sua dimensione e ha innalzato il livello delle proprie prestazioni. Tuttavia, ha commentato il quotidiano romano, resta il nodo del rinnovo del contratto di Leao con il Milan: arriverà o no?

Il management rossonero proporrà oltre 6 milioni di euro netti di ingaggio a stagione, a fronte degli attuali 1,5, per convincerlo a firmare e sfrutterà i prossimi mesi per arrivare ad un accordo. La deadline, però, è fissata entro l'estate. Qualora Leao non prolungasse il contratto con il Milan, i rossoneri lo venderanno nell'estate 2023 per non rischiare di perderlo a parametro zero.