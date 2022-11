Calciomercato Milan – Clamoroso scambio con l’Inter? Le ultime news

I Mondiali in Qatar sono in pieno svolgimento mentre la Serie A è in pausa e i dirigenti dei club italiani buttano un occhio alla rassegna iridata alla ricerca di giovani talenti da monitorare per il presente e per l'immediato futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, non sono da meno: osservano la kermesse pensando a ciò che potrà accadere nel calciomercato, tanto quello invernale quanto quello estivo 2023.