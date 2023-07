Milan-Lumezzane, le formazioni ufficiali: esordi per Pulisic e Loftus-Cheek

Tra poco meno di un'ora, alle 17:00, a Milanello andrà in scena il match tra Milan e Lumezzane, prima amichevole estiva del Diavolo. Stefano Pioli, per la prima sgambata stagionale, decide di lanciare dal primo minuto Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, al loro esordio in maglia rossonera.