Germania-Italia, le formazioni ufficiali: Calabria titolare / Nations League

Sono ufficiali le formazioni di Germania-Italia, partita valida per la Uefa Nations League. Continua la rotazione della Nazionale del CT Roberto Mancini, sempre più nel pieno di un nuovo ciclo per ripartire dopo la delusione Mondiale. Il terzino destro e capitano del Milan Davide Calabria, questa sera, giocherà dal primo minuto. Sandro Tonali, invece, non sarà a disposizione perché squalificato. Ecco le scelte dei due CT.