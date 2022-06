MERCATO MILAN TOP NEWS – Novità Lang, futuro al Monza per Messias

Si sta per chiudere un'altra giornata ricca di notizie in casa Milan. Anche in questo 14 giugno si parte come sempre dal calciomercato. Le notizie iniziano a fioccare, anche se la sessione estiva aprirà soltanto il 1° luglio. I dirigenti rossoneri si muovono sia in entrata che in uscita. Importanti aggiornamenti su Noa Lang, Renato Sanches, Messias e Asensio. Attesa per l'elezione del sindaco di Sesto San Giovanni e le novità sullo stadio. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.