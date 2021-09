Francia-Finlandia, formazioni ufficiali: esordio assoluto per Theo Hernandez

Quasi tutto pronto per il match tra Francia e Finlandia, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Debutto per Theo Hernandez

Renato Panno

Dopo tanti messaggi in codice, tra una telefonata qua e là a mò di esultanza, Didier Deschamps ha finalmente deciso di convocare Theo Hernandez. Se nella partita contro l'Ucraina non è sceso in campo, questa sera il giocatore del Milan farà il suo debutto assoluto con la maglia della Francia. Il CT 'Bleus' ha deciso di utilizzarlo come esterno a tutta fascia in un 3-4-1-2. Ecco le formazioni ufficiali.

FRANCIA: Lloris; Zouma, Varane, Kimpembe; Dubois, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez, Griezmann, Martial, Benzema.

FINLANDIA: Hradecky; Arajuuri, O’Shaughnessy, Vaisanen, Kamara, Pukki, Schuller, Nissila, Alho, Uronen, Pohjanpalo.