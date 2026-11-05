Tutto pronto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per Milan-Ferencváros, match valevole per la 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:45 e le scelte ufficiali dei due allenatori, Rúben Amorim e Balázs Borbély, regalano più di una sorpresa, tra assenze pesanti e lanci dal primo minuto.

Qui Milan: le scelte di Rúben Amorim e l'emergenza in difesa

In casa rossonera, il tecnico Rúben Amorim deve fare i conti con una vera e propria infermeria piena, dovendo rinunciare a ben 7 assenti. L'ultimo forfait in ordine di tempo è quello di Strahinja Pavlović, fermato da un affaticamento muscolare e tenuto precauzionalmente a riposo in vista della delicata trasferta di Genova in campionato. Al suo posto, nel cuore della difesa a quattro come centrale di sinistra, viene schierato dal 1' Sankhoun Diawara.

Le rotazioni sono massicce in ogni reparto: in porta c'è Lorenzo Torriani a sostituire lo squalificato Mike Maignan, mentre sulle corsie esterne trovano spazio Filippo Terracciano e Davide Bartesaghi. A centrocampo Ardon Jashari rileva l'esperienza di Luka Modrić al fianco del confermato Adrien Rabiot. In attacco, le ali Omari Hutchinson e Alphadjo Cisse avranno il compito di supportare l'unica punta, il portoghese Gonçalo Ramos.

Qui Ferencváros: la mossa di Borbély a San Siro

Milan-Ferencváros: le formazioni ufficiali

Sul fronte opposto, il Ferencváros di Balázs Borbély si presenta al Meazza senza l'attaccante croato Franko Kovačević. Il tecnico degli ungheresi non rinuncia al suo collaudato modulo 4-2-3-1 ma, rispetto all'ultimo turno di campionato che ha visto i biancoverdi imporsi per 2-0 contro il Paks, opera qualche cambio mirato nella formazione titolare. Confermato a centrocampo Ádám Nagy, vecchia conoscenza del calcio italiano visti i suoi trascorsi con le maglie di Bologna, Pisa e Spezia.): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos, Cisse.: Bouyer, Pittarella, Gila, Vladimirov, Estupiñán, Comotto, Modrić, Moreira, Pulisic, Camarda.: Amorim.

FERENCVÁROS (4-2-3-1): Dibusz; Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu; A. Nagy; Corbu; Bero, Zachariassen, Birmančević; Joseph. A disposizione: A. Varga, O. Nagy, Zohoré, Keïta, Levi, Madarász, Maïga, Rommens, Arzani, Bagi, Z. Varga, Yusuf. Allenatore: Borbély.

La squadra arbitrale e dove vederla in TV e streaming

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La direzione di gara della sfida di San Siro è stata affidata al fischietto svizzero Urs Schynder. Il direttore di gara elvetico non conta alcun precedente ufficiale con la formazione rossonera, mentre ha già incrociato la squadra ungherese nel 2023, in occasione del successo per 3-0 contro lo Žalgiris Vilnius nei preliminari di Conference League.Per quanto riguarda la programmazione televisiva,. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW. È inoltre previsto un passaggio in chiaro su TV8, fruibile però in differita a partire dalle ore 21:00.