Le probabili formazioni di Milan-Ferencvaros per la 4^ giornata di Europa League: i ballottaggi di Amorim, gli infortunati e dove vederla in tv e streaming
Rossoneri al lavoro a Milanello in vista di Milan-Ferencvaros | Video PianetaMilan
È quasi tutto pronto per Milan-Ferencvaros, partita della 4^ giornata della Europa League 2026-2027, in programma domani sera alle ore 18:45. I due allenatori, Rúben Amorim e Balasz Borbely, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida delicata per il cammino europeo dei rossoneri. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Le scelte di Rúben Amorim e Balasz Borbely
QUI MILANRuben Amorim cambierà diversi elementi rispetto alla formazione iniziale vista nel derby contro l'Inter. In porta, il giovane Torriani sostituirà lo squalificato Maignan. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Terracciano, De Winter, Diawara ed Estupiñán. In mezzo al campo spazio a Jashari e Rabiot, con Comotto candidato alla prima maglia da titolare della sua stagione. Sulla trequarti tornano dal 1' minuto Hutchinson e Cisse alle spalle di uno tra Ramos e Camarda.
MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Estupiñán; Comotto, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Bartesaghi, Gila, Pavlović, Vladimirov, Modrić, Musah, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
QUI FERENCVAROSVietato sottovalutare la squadra ungherese, che dopo le prime tre giornate di Europa League è a punteggio pieno. Il pericolo numero uno è Kristoffer Zachariassen, trequartista norvegese classe 1994 già a quota 11 reti 7 assist in stagione.
FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O'Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. Allenatore: Borbély.
Infortunati, squalificati e la squadra arbitraleMilan: Samuel Chukwueze, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers, Pietro Terracciano, Ruben Loftus-Cheek (infortunati); Mike Maignan (squalificati).
Ferencvaros: Bence Ötvös, Franko Kovacevic, Dániel Radnóti (infortunati).
Sarà l'arbitro svizzero Urs Schnyder, fischietto classe 1986, a dirigere Milan-Ferencváros. Gli assistenti di linea saranno i connazionali Marco Zürcher e Benjamin Zürcher, mentre il ruolo di quarto uomo ufficiale del match è stato affidato a Sven Wolfensberger. Davanti agli schermi del V.A.R. siederà lo svizzero Lukas Fändrich, il quale sarà assistito nel proprio compito dall'esperto direttore di gara tedesco Robert Schröder.
Dove vedere Milan-Ferencvaros in diretta tv e streamingIl quarto turno della fase campionato di Europa League mette di fronte Milan e Ferencvaros giovedì 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza. La partita sarà trasmessa in esclusiva da 'Sky Sport' e visibile sui canali 'Sky Sport Uno' (201) e 'Sky Sport' (253). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme 'NOW' e 'Sky Go'.
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