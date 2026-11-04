È quasi tutto pronto per Milan-Ferencvaros, partita della 4^ giornata della Europa League 2026-2027, in programma domani sera alle ore 18:45. I due allenatori, Rúben Amorim e Balasz Borbely, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida delicata per il cammino europeo dei rossoneri. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Le scelte di Rúben Amorim e Balasz Borbely

QUI MILAN

cambierà diversi elementi rispetto alla formazione iniziale vista nel derby contro l'Inter. In porta, il giovanesostituirà lo squalificato Maignan. La linea difensiva dovrebbe essere composta daed. In mezzo al campo spazio a, concandidato alla prima maglia da titolare della sua stagione. Sulla trequarti tornano dal 1' minutoalle spalle di uno tra

MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Estupiñán; Comotto, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Bartesaghi, Gila, Pavlović, Vladimirov, Modrić, Musah, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

QUI FERENCVAROS

Vietato sottovalutare la squadra ungherese, che dopo le prime tre giornate di Europa League è apieno. Il pericolo numero uno è, trequartista norvegese classe 1994 già a quota

FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O'Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. Allenatore: Borbély.

Infortunati, squalificati e la squadra arbitrale

Samuel Chukwueze, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers, Pietro Terracciano, Ruben Loftus-Cheek; Mike Maignan

Ferencvaros: Bence Ötvös, Franko Kovacevic, Dániel Radnóti (infortunati).

Sarà l'arbitro svizzero Urs Schnyder, fischietto classe 1986, a dirigere Milan-Ferencváros. Gli assistenti di linea saranno i connazionali Marco Zürcher e Benjamin Zürcher, mentre il ruolo di quarto uomo ufficiale del match è stato affidato a Sven Wolfensberger. Davanti agli schermi del V.A.R. siederà lo svizzero Lukas Fändrich, il quale sarà assistito nel proprio compito dall'esperto direttore di gara tedesco Robert Schröder.

Dove vedere Milan-Ferencvaros in diretta tv e streaming

Il quarto turno della fase campionato dimette di frontegiovedì 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza. La partita sarà trasmessa in esclusiva da 'Sky Sport' e visibile sui canali 'Sky Sport Uno' (201) e 'Sky Sport' (253). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme 'NOW' e 'Sky Go'.