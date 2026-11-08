È quasi tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, dove alle ore 15:00 si disputerà Genoa-Milan, match valevole per l'11^ giornata della Serie A 2026-2027. Una sfida cruciale per il cammino di entrambe le squadre, che arrivano a questo appuntamento con stati d'animo e obiettivi differenti. Vediamo insieme le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Daniele De Rossi e Rúben Amorim, per il fischio d'inizio.

Qui Genoa: le scelte di De Rossi e le novità nel 3-4-2-1

La squadra di Daniele De Rossi si presenta al cospetto del Diavolo di Amorim forte di un rullino di marcia spaventoso: i rossoblu sono reduci da ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato (contro Fiorentina, Venezia, Juventus e Lecce, le prime tre arrivate proprio tra le mura amiche), di cui le ultime tre consecutive. Il Grifone scende in campo con il consueto e collaudato 3-4-2-1.

Sebbene sotto diffida, Leo Østigård comanda regolarmente la retroguardia a tre dei liguri. La notizia di giornata riguarda Morten Frendrup, che non sarà a disposizione e non siederà neanche in panchina: le chiavi della mediana passano così a Samuel Wiafe, scelto come equilibratore del centrocampo. Davanti, la coppia composta dall'ex di turno Junior Messias e da Vitinha giostrerà sulla trequarti, agendo in assistenza all'unica punta centrale, Milutin Osmajić.

Qui Milan: Amorim rivoluziona la difesa, Musah terzino sinistro

Dall'altra parte c'è un Rúben Amorim alla costante ricerca della miglior versione del suo Milan. I rossoneri arrivano a Genova in piena emergenza infermeria: oltre a dover fare a meno di Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Alexis Saelemaekers, il tecnico portoghese deve rinunciare anche all'infortunato Strahinja Pavlović, assente dell'ultimo minuto proprio come già accaduto nel match di Champions League contro il Ferencváros.

Le defezioni hanno spinto l'allenatore a varare una soluzione decisamente curiosa, provata in extremis durante gli allenamenti a Milanello. Confermata la linea a quattro con Sankhoun Diawara nel ruolo di centrale al fianco di un altro ex di turno, Koni De Winter, la vera novità è lo spostamento di Yunus Musah nel ruolo di terzino sinistro, una posizione del tutto inedita per il calciatore statunitense. A centrocampo agiranno Luka Modrić e Adrien Rabiot, mentre sulla trequarti Diego Moreira e Alphadjo Cisse si muoveranno da esterni offensivi, con Christian Pulisic a supporto del centravanti Gonçalo Ramos.

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali e i precedenti con l'arbitro Massa

Ecco i 22 titolari e le panchine complete per la sfida di Marassi:

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, H. Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajić. A disposizione: Sommariva, Stolz, Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, A. Amorim, Meichtry, Sow, Baldanzi, El Shaarawy, Venturino, Colombo, Havel. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Modrić, Rabiot; Moreira, Pulisic, Cisse; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Bartesaghi, Estupiñán, F. Terracciano, Vladimirov, Comotto, Jashari, Hutchinson, Camarda. Allenatore: R. Amorim.

L'arbitro designato per Genoa-Milan è il signor Davide Massa, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Imperia. Il fischietto ligure ha diretto il Genoa per 18 volte in carriera, con un bilancio per i rossoblu di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte (ultimo incrocio datato 6 aprile 2026, Juventus-Genoa 2-0). Sono invece 26 i precedenti con il Milan: lo score dei rossoneri recita 8 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente con il Diavolo risale al 1° marzo 2026 nel successo esterno per 0-2 contro la Cremonese, firmato dai gol di Pavlović e Rafael Leão.

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