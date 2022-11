Ecuador-Senegal, le formazioni ufficiali: Ballo-Touré in panchina

Ecco le formazioni ufficiali di Ecuador-Senegal, partita valida per il girone A dei Mondiali in Qatar. Fodè Ballo-Touré in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Ecuador-Senegal, partita valida per la 3^ giornata del girone A dei Mondiali in Qatar. Il terzino del Milan Fodè Ballo-Touré, dopo l'assenza per infortunio nelle prime due partite, parte dalla panchina e resta in attesa di esordire nella rassegna iridata. Ecco le scelte di Gustavo Alfaro e Aliou Cissé.