Costa d’Avorio-Algeria, le formazioni ufficiali: Kessie sfida Bennacer

Le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Algeria, gara valida per la Coppa d'Africa. Sfida Milan a centrocampo tra Kessie e Bennacer

Ecco formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Algeria, gara valida per la Coppa d'Africa. Ci sarà la sfida tra i due centrocampisti del Milan Franck Kessie e Ismael Bennacer. Mentre gli ivoriani sono già passati alla fase successiva, gli algerini devono vincere per forza per qualificarsi. Qualora non dovesse succedere il numero 4 rossonero tornerebbe subito in Italia. Ecco le scelte dei due tecnici.