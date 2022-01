Siamo in un momento molto importante del calciomercato del Milan. L'obiettivo è quello di acquistare entro il 31 gennaio un difensore forte, in grado di alternarsi a Romagnoli, Gabbia, Kalulu e Tomori (quando tornerà dall'infortunio). Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ci sono in tal senso delle novità importanti. Ecco di cosa si tratta.