Corea del Sud-Portogallo, le formazioni ufficiali: ancora in panchina Leao

Alle ore 16.00 il Portogallo scenderà in campo per disputare l'ultima partita del girone H del Mondiale in Qatar. I lusitani affronteranno la Corea del Sud, nazionale ostica alla ricerca di una qualificazione agli ottavi difficile ma non impossibile. Pochi minuti fa sono state rese note le scelte ufficiali dei due commissari tecnici. Per quanto riguarda il Portogallo, il c.t. Fernando Santos ha deciso di far partire dalla panchina Rafael Leao per la terza partita consecutiva. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.