Milan, senti Cardinale: “Ecco come intendo creare valore” | News

"Le tecnologie e l’assenza di intermediari hanno creato cose meravigliose” – le parole di Cardinale riportate da 'Gazzetta.it' –. Sono un grande strumento di democratizzazione e noi lo sposiamo. Per tutta la mia carriera ho inseguito il detto ‘Content is king’. Oggi è la prima volta che comincio a vederne concretamente la possibilità. La prima ondata di contenuti streaming riguardava la quantità, la seconda riguarda la qualità. Non si trattava solo della possibilità di creare una società di produzione come fanno tutti a Hollywood, e di andare in giro in cerca di finanziamenti. Si trattava piuttosto di una conversazione tra imprenditori riguardo al modo in cui possiamo costruire un’attività in grado di generare valore, che sfrutti la tecnologia e l’assenza di intermediari, con la monetizzazione dei contenuti e la capacità di creare la prossima rivoluzione".