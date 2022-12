Calciomercato Milan – Occasione a parametro zero dall’Atletico Madrid

Manca un mese esatto dall'inizio della finestra invernale di mercato e il Milan ha già iniziato a pianificare alcuni colpi per gennaio, ma anche per la prossima estate. I rossoneri, infatti, sono sempre attenti alle occasioni che il calciomercato può offrire, specialmente un investimento a basso costo ma che potrebbe garantire una grande resa. Un po' come è successo già con acquisti come Giroud, Ibra, Kjaer e altri, arrivati chi più chi meno nell'indifferenza generale ma che, alla fine, si sono rivelato più che mai preziosi.

Milan, quel vecchio pallino dell'Atletico...

Ragionando in tal senso, il Milan potrebbe fiondarsi su un calciatore che piace da tempi non sospetti. 'Calciomercato.it', non esclude che Yannick Ferreira Carrasco possa arrivare in scadenza con l'Atletico Madrid e lasciare i 'colchoneros' una volta conclusa l'accordo con il proprio club. L'esterno belga, infatti, è in scadenza nel 2024 e al momento non avrebbe intavolato nessun discorso con il club di Madrid in merito ad un rinnovo del contratto. Carrasco è reduce da un deludente Mondiale, concluso proprio ieri a causa dell'eliminazione ai gironi. In realtà non è stata fin qui una stagione positiva per lui, in quanto anche con l'Atletico i numeri non sono proprio eccezionali. Con i 'colchoneros' ha disputato 19 partite tra campionato e Champions League segnando appena due gol e con due assist all'attivo.