Kakà, 15 anni fa oggi il brasiliano conquistava il Pallone d’Oro (VIDEO)

Il 2 dicembre sarà sempre una data speciale per tutti i milanisti, ma soprattutto per un ex calciatore che nel Milan ha scritto la storia. Si tratta di Ricardo Izecson Dos Santos Leite, meglio conosciuto da tutti come Kakà. Quindici anni fa il fuoriclasse brasiliano conquistava il Pallone d'Oro, ambitissimo premio individuale giustamente meritato dall'ex rossonero. Quel 2007, infatti, fu un anno straordinario per lui, il quale ha trascinato il Milan sul tetto d'Europa e del mondo a suon di gol, assist e giocate che hanno fatto innamorare tutti i tifosi del Milan, ma anche chi ama il calcio.