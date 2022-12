Milan, si torna al lavoro: da oggi ricomincia la rincorsa al Napoli | News

Il Milan di Stefano Pioli oggi si ritroverà a Milanello per ricominciare a lavorare: i rossoneri ricominciano la rincorsa al Napoli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan che oggi ritornerà a lavoro in quel di Milanello. La squadra di Stefano Pioli da oggi ricomincerà la rincorsa al Napoli capolista e nei prossimi giorni è previsto anche un ritiro a Dubai. Tra ripresa degli allenamenti e calciatori che stanno tornando, ecco il programma dei rossoneri a dicembre.

Milanello, poi Dubai — Come riporta la 'rosea', il lavoro a Milanello riprenderà oggi con carichi di lavoro che saranno aumentati in maniera graduale, dopo due settimane di stop. A Dubai, invece, le sedute saranno prevalentemente al mattino, con qualche giorno di doppio allenamento. Negli Emirati anche due test di lusso a distanza di tre giorni uno dall’altro: prima l’Arsenal, il 13 dicembre, poi il Liverpool, il 16. Inoltre il Milan disputerà un'ultima amichevole pre-campionato il 30 dicembre in Olanda contro il PSV Eindhoven.

Milan, la tattica — Nei primi mesi di questa stagione, complice gli infortuni di Calabria, Florenzi e con un Dest non ancora al top (anche se al Mondiale sta facendo bene), Pioli ha spesso schierato la difesa a tre. Con i rientri del capitano e dell'ex Roma, l'allenatore del Milan proporrà nuovamente la difesa a quattro. In avanti, invece, potrebbe continuare a schierare il tridente con Diaz largo a destra, il quale in quel ruolo ha fornito ottime prestazioni.

Il ritorno dei giganti — Stefano Pioli presto abbraccerà i rientri di alcune pedine importanti. Ieri Ibrahimovic, sui propri canali social, ha pubblicato una foto con tanto di scritta 'La calma prima della tempesta'. E la tempesta sta per arrivare, in quanto lo svedese è pronto ad aggregarsi al gruppo e tornare a completa disposizione a gennaio. Oltre a lui, Pioli riabbraccerà Maignan, Calabria e Saelemaekers. Il portiere francese ha già ripreso a lavorare a Milanello da qualche giorno e punta alle amichevoli precampionato per tornare da subito all’opera; Saelemaekers ha ripreso ad allenarsi con qualche giorno di anticipo rispetto al ritrovo di oggi, mentre Calabria sorride da un po’: aveva iniziato a correre prima dello stop alla A. Il Milan sta per tornare, e al completo anche.