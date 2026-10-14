Quasi tutto pronto per il match di Europa League tra Milan e Salisburgo. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi serrati sulla trequarti e sulle corsie. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

QUI MILAN

Tomori-De Winter : 70-30

: 70-30 Moreira-Chukwueze : 65-35

: 65-35 Cisse-Hutchinson: 55-45

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', Fikayo Tomori dovrebbe scendere in campo dal 1' minuto per la prima volta dal reintegro in gruppo di inizio settembre. Pronta una maglia da titolare anche per Francesco Camarda, pronto a dare il cambio a un esausto Gonçalo Ramos. In mediana si va verso la coppia Jashari-Rabiot, mentre sulle corsie c'è qualche dubbio in più da sciogliere. A sinistra Bartesaghi è in vantaggio su Estupinan, mentre a sinistra tutto dipende dalle condizioni di Chukwueze. Il nigeriano ha saltato la rifinitura per un risentimento muscolare, ma sarà regolarmente a disposizione contro il Salisburgo: Amorim dovrà decidere se rischiarlo dall'inizio o spostare Moreira sulla corsia mancina. Sulla trequarti dovrebbe giocare Pulisic e uno tra Cisse e Hutchinson.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

QUI SALISBURGO

Tra le fila del, l'uomo del momento è senza dubbio, centravanti ivoriano classe 2006 già a quota 6 gol e 1 assist in stagione. La squadra di Danny Röhl gioca con unfatto di intensità e verticalità.

SALISBURGO (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. All. Röhl.

Infortunati, squalificati e diffidati

Infortunati Milan

Matteo Gabbia : lesione muscolare, stop di tre mesi.

: lesione muscolare, stop di tre mesi. Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia destra, torna nel 2027.

Infortunati Salisburgo

Justin Omoregie: infortunio alla Caviglia

infortunio alla Caviglia Anrie Chase : infortunio alla coscia.

: infortunio alla coscia. Johannes Moser: infortunio agli aduttori.

infortunio agli aduttori. Soumaïla Diabaté: infortunio alla coscia.

infortunio alla coscia. Christian Zawieschitzky: infortunio agli aduttori.

infortunio agli aduttori. Nikolas Veratschnig: infortunio del legamento collaterale.

infortunio del legamento collaterale. Damir Redzic: infortunio alla caviglia.

infortunio alla caviglia. Enrique Aguilar: infortunio alla coscia.

Diffidati e Squalificati

Salisburgo: /

L'arbitro di Salisburgo-Milan

Sarà il rumeno, fischietto classe 1989 nativo di Cluj-Napoca, l'arbitro di. Per il direttore di gara rumeno si tratta di un debutto assoluto con entrambi i club. Inha diretto appena 18 gare tra fase a gironi (10) e preliminari (8): durante queste partite ha tirato fuori per benile per 3 volte quello rosso (sempre per doppia ammonizione). Sonofischiati nel complesso.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro : Horațiu Feșnic (Romania)

: Horațiu Feșnic (Romania) Assistenti di linea : Alexandru Cerei e Alexandru Corb (Romania)

: Alexandru Cerei e Alexandru Corb (Romania) Quarto uomo ufficiale : Florin Andrei (Romania)

: Florin Andrei (Romania) Postazione V.A.R. : Cătălin Popa (Romania)

: Cătălin Popa (Romania) Assistente A.V.A.R.: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

I precedenti della partita

Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta tv e streaming

Quella di Europa League trasarà la quinta sfida in assoluto della storia tra le due squadre. I quattro precedenti sorridono interamente ai rossoneri, che non ha mai perso contro gli austriaci: il bilancio parla infatti diL'ultimo scontro diretto in ordine di tempo risale al novembre 2022, quando il Milan si impose per 4-0. L'ultimo precedente disputato alla Red Bull Arena si è concluso invece sul punteggio dinel settembre del 2022.La partita travalida per la 2ª giornata die in programma giovedì 15 ottobre alle 18:45 presso la 'Red Bull Arena', sarà trasmessa inda 'Sky Sport'. Gli abbonati potranno seguire il match sul canale 'Sky Sport 1'. La sfida sarà visibile anche insulla piattaforma 'Sky Go' e su 'NOW'.