Salisburgo-Milan di Europa League: dove vedere la partita in tv e streaming, le probabili formazioni e gli ultimi ballottaggi
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Quasi tutto pronto per il match di Europa League tra Milan e Salisburgo. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi serrati sulla trequarti e sulle corsie. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
QUI MILAN
- Tomori-De Winter: 70-30
- Moreira-Chukwueze: 65-35
- Cisse-Hutchinson: 55-45
Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', Fikayo Tomori dovrebbe scendere in campo dal 1' minuto per la prima volta dal reintegro in gruppo di inizio settembre. Pronta una maglia da titolare anche per Francesco Camarda, pronto a dare il cambio a un esausto Gonçalo Ramos. In mediana si va verso la coppia Jashari-Rabiot, mentre sulle corsie c'è qualche dubbio in più da sciogliere. A sinistra Bartesaghi è in vantaggio su Estupinan, mentre a sinistra tutto dipende dalle condizioni di Chukwueze. Il nigeriano ha saltato la rifinitura per un risentimento muscolare, ma sarà regolarmente a disposizione contro il Salisburgo: Amorim dovrà decidere se rischiarlo dall'inizio o spostare Moreira sulla corsia mancina. Sulla trequarti dovrebbe giocare Pulisic e uno tra Cisse e Hutchinson.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.
QUI SALISBURGOTra le fila del Salisburgo, l'uomo del momento è senza dubbio Karim Konaté, centravanti ivoriano classe 2006 già a quota 6 gol e 1 assist in stagione. La squadra di Danny Röhl gioca con un 4-2-3-1 a trazione offensiva, fatto di intensità e verticalità.
SALISBURGO (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. All. Röhl.
Infortunati, squalificati e diffidati
Infortunati Milan
- Matteo Gabbia: lesione muscolare, stop di tre mesi.
- Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia destra, torna nel 2027.
Infortunati Salisburgo
- Justin Omoregie: infortunio alla Caviglia
- Anrie Chase: infortunio alla coscia.
- Johannes Moser: infortunio agli aduttori.
- Soumaïla Diabaté: infortunio alla coscia.
- Christian Zawieschitzky: infortunio agli aduttori.
- Nikolas Veratschnig: infortunio del legamento collaterale.
- Damir Redzic: infortunio alla caviglia.
- Enrique Aguilar: infortunio alla coscia.
Diffidati e SqualificatiMilan: /
Salisburgo: /
L'arbitro di Salisburgo-MilanSarà il rumeno Horațiu Feșnic, fischietto classe 1989 nativo di Cluj-Napoca, l'arbitro di RB Salisburgo-Milan. Per il direttore di gara rumeno si tratta di un debutto assoluto con entrambi i club. In Europa League ha diretto appena 18 gare tra fase a gironi (10) e preliminari (8): durante queste partite ha tirato fuori per ben 83 volte il cartellino giallo e per 3 volte quello rosso (sempre per doppia ammonizione). Sono 7 i calci di rigore fischiati nel complesso.
Questa la squadra arbitrale al completo:
- Arbitro: Horațiu Feșnic (Romania)
- Assistenti di linea: Alexandru Cerei e Alexandru Corb (Romania)
- Quarto uomo ufficiale: Florin Andrei (Romania)
- Postazione V.A.R.: Cătălin Popa (Romania)
- Assistente A.V.A.R.: Carlos del Cerro Grande (Spagna)
I precedenti della partitaQuella di Europa League tra Salisburgo e Milan sarà la quinta sfida in assoluto della storia tra le due squadre. I quattro precedenti sorridono interamente ai rossoneri, che non ha mai perso contro gli austriaci: il bilancio parla infatti di 3 vittorie del Diavolo e 1 pareggio. L'ultimo scontro diretto in ordine di tempo risale al novembre 2022, quando il Milan si impose per 4-0. L'ultimo precedente disputato alla Red Bull Arena si è concluso invece sul punteggio di 1-1 nel settembre del 2022.
Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta tv e streamingLa partita tra Salisburgo e Milan, valida per la 2ª giornata di Europa League e in programma giovedì 15 ottobre alle 18:45 presso la 'Red Bull Arena', sarà trasmessa in esclusiva da 'Sky Sport'. Gli abbonati potranno seguire il match sul canale 'Sky Sport 1'. La sfida sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma 'Sky Go' e su 'NOW'.
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