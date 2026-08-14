Milan-Manchester United, i convocati di Amorim: fuori chi non è ritenuto fuori progetto

Siamo oramai a una settimana dal debutto ufficiale del Milan di Amorim: il 23 agosto ci sarà la trasferta con il Torino di Abate. Domani ultimo test amichevole importante per i rossoneri: contro il Manchester United dovrebbe scendere in campo una formazione vicino a quella che vedremo proprio contro i granata e non è un caso che non ci saranno i giocatori messi fuori dal progetto.

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Gli esclusi eccellenti: la lista di Di Marzio

Tomori, Fofana, Odogu, Nkunku,

Terracciano, Gimenez e Estupiñán.

: il portoghese è ancora sul mercato, ma se dovesse restare sarebbe comunque schierato da Amorim. Non ci sarà per un affaticamento muscolare. Oltre al portoghese, saranno assenti i calciatori non ritenuti parte del nuovo progetto.Ecco i nomi esclusi dai convocati riportati dal sito gianlucadimarzio.com:

Ricordiamo che la partita sarà visibile sia su DAZN sia che su SkySport (in streaming anche su NOW TV) e andrà in scena dalle 16:45 italiane.

Le scelte tattiche e la probabile formazione contro lo United

Come potrebbero giocare i rossoneri in una sfida che potrebbe essere l'anticipo di quanto vedremo contro il Torino? Modulo scelto ovviamente il 3-4-2-1, con Torriani titolare visto che Maignan tornerà a Milanello solo il 16 agosto.

La linea difensiva dovrebbe essere composta da De Winter, Gabbia e Pavlović, questo perché Gila non è ancora al meglio e Tomori è stato messo fuori progetto da Amorim. In mediana probabilmente spazio alla coppia Jashari-Modrić, con Rabiot che tornerà a disposizione il 16 agosto, come il suo compagno di nazionale. Sulle corsie laterali spazio a Bartesaghi e uno tra Saelemaekers e Chukwueze.

Scelte invece interessanti dietro la prima punta: Nkunku fuori progetto, Pulisic e Leão infortunati, uno dei posti sarà quasi sicuramente di Loftus-Cheek, mentre l'altro potrebbe essere di Musah. Ecco la probabile formazione rossonera.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; De Winter, Gabbia, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Musah; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.