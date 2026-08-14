Milan-Manchester United, i convocati di Amorim: fuori chi non è ritenuto fuori progetto

Domani ultimo test amichevole importante per il Milan: contro il Manchester United prove dell'undici che vedremo contro il Torino. Ecco la lista dei convocati
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Siamo oramai a una settimana dal debutto ufficiale del Milan di Amorim: il 23 agosto ci sarà la trasferta con il Torino di Abate. Domani ultimo test amichevole importante per i rossoneri: contro il Manchester United dovrebbe scendere in campo una formazione vicino a quella che vedremo proprio contro i granata e non è un caso che non ci saranno i giocatori messi fuori dal progetto.
Gli esclusi eccellenti: la lista di Di MarzioEcco i nomi esclusi dai convocati riportati dal sito gianlucadimarzio.com:
- Tomori, Fofana, Odogu, Nkunku,
- Terracciano, Gimenez e Estupiñán.
Ricordiamo che la partita sarà visibile sia su DAZN sia che su SkySport (in streaming anche su NOW TV) e andrà in scena dalle 16:45 italiane.
Le scelte tattiche e la probabile formazione contro lo UnitedCome potrebbero giocare i rossoneri in una sfida che potrebbe essere l'anticipo di quanto vedremo contro il Torino? Modulo scelto ovviamente il 3-4-2-1, con Torriani titolare visto che Maignan tornerà a Milanello solo il 16 agosto.
La linea difensiva dovrebbe essere composta da De Winter, Gabbia e Pavlović, questo perché Gila non è ancora al meglio e Tomori è stato messo fuori progetto da Amorim. In mediana probabilmente spazio alla coppia Jashari-Modrić, con Rabiot che tornerà a disposizione il 16 agosto, come il suo compagno di nazionale. Sulle corsie laterali spazio a Bartesaghi e uno tra Saelemaekers e Chukwueze.
Scelte invece interessanti dietro la prima punta: Nkunku fuori progetto, Pulisic e Leão infortunati, uno dei posti sarà quasi sicuramente di Loftus-Cheek, mentre l'altro potrebbe essere di Musah. Ecco la probabile formazione rossonera.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; De Winter, Gabbia, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Musah; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
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