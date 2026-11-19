L'8 febbraio 2025 i rossoneri vinsero 2-0, ma la direzione arbitrale lasciò polemiche. Anche l'ultimo precedente con il Frosinone riguarda il Diavolo
Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio
Dopo quasi un anno e nove mesi, Luca Pairetto torna a incrociare il cammino del Milan. Lo farà in occasione di Milan-Frosinone di domenica 22 novembre, alle ore 18:00, a 'San Siro'. L'ultima volta che il direttore di gara della sezione di Nichelino aveva arbitrato i rossoneri risale infatti all'8 febbraio 2025, in occasione della trasferta contro l'Empoli, vinta dalla squadra allora allenata da Sérgio Conceição per 2-0 grazie alle reti di Rafael Leão e Santiago Giménez.
Una partita che, nonostante il risultato positivo per il Diavolo, è rimasta legata soprattutto a un episodio arbitrale molto discusso: l'espulsione di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ricevette il secondo cartellino giallo al 55', dopo un intervento su Lorenzo Colombo.
I rossoneri protestarono immediatamente, lamentando una posizione di fuorigioco dell'attaccante dell'Empoli nell'azione che aveva portato al fallo. La decisione di Pairetto non poté essere corretta dal V.A.R., che non può intervenire sulle ammonizioni. Un episodio che lasciò parecchio malumore nell'ambiente milanista e che rappresenta il ricordo più significativo dell'ultimo incrocio tra l'arbitro e il Diavolo.
L'ultimo precedente con il Frosinone è proprio contro il MilanC'è anche una curiosità che lega Pairetto alle due squadre: l'ultima volta che l'arbitro ha diretto una partita del Frosinone è stata proprio contro il Milan. Bisogna tornare al 3 febbraio 2024, quando i rossoneri conquistarono una vittoria per 3-2 allo stadio Benito Stirpe, al termine di una gara ricca di emozioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA