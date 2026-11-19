Dopo quasi un anno e nove mesi, Luca Pairetto torna a incrociare il cammino del Milan. Lo farà in occasione di Milan-Frosinone di domenica 22 novembre, alle ore 18:00, a 'San Siro'. L'ultima volta che il direttore di gara della sezione di Nichelino aveva arbitrato i rossoneri risale infatti all'8 febbraio 2025, in occasione della trasferta contro l'Empoli, vinta dalla squadra allora allenata da Sérgio Conceição per 2-0 grazie alle reti di Rafael Leão e Santiago Giménez.

Una partita che, nonostante il risultato positivo per il Diavolo, è rimasta legata soprattutto a un episodio arbitrale molto discusso: l'espulsione di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ricevette il secondo cartellino giallo al 55', dopo un intervento su Lorenzo Colombo.

I rossoneri protestarono immediatamente, lamentando una posizione di fuorigioco dell'attaccante dell'Empoli nell'azione che aveva portato al fallo. La decisione di Pairetto non poté essere corretta dal V.A.R., che non può intervenire sulle ammonizioni. Un episodio che lasciò parecchio malumore nell'ambiente milanista e che rappresenta il ricordo più significativo dell'ultimo incrocio tra l'arbitro e il Diavolo.

L'ultimo precedente con il Frosinone è proprio contro il Milan

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C'è anche una curiosità che lega Pairetto alle due squadre: l'ultima volta che l'arbitro ha diretto una partita del Frosinone è stata proprio contro il Milan. Bisogna tornare al, quando i rossoneri conquistarono una vittoria perallo stadio Benito Stirpe, al termine di una gara ricca di emozioni.Il Milan di, in quell'occasione con la maglia rosa, passò in vantaggio conal 17', ma subì la rimonta dei padroni di casa, a segno con Matías Soulé su rigore e Luca Mazzitelli. Nel finale arrivò la reazione rossonera: primaristabilì la parità al 72', poicompletò la rimonta all'81', regalando tre punti preziosi al Diavolo. Una coincidenza particolare: l'ultimo precedente di Pairetto con il Frosinone e quello con il Milan si intrecciano nella stessa partita, una sfida che i tifosi rossoneri ricordano soprattutto per la rimonta dello Stirpe