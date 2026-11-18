Ufficiale la designazione per Milan-Frosinone di domenica a San Siro: dirige Luca Pairetto, al V.A.R. c'è Ivano Pezzuto. Ecco il bilancio dei precedenti
Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio
Sarà il figlio d'arte Luca Pairetto, classe 1984, della Sezione A.I.A. di Nichelino (TO), l'arbitro di Milan-Frosinone, partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si svolgerà domenica 22 novembre alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
La squadra arbitrale completa di Milan-FrosinoneL'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina ufficiale che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra i rossoneri di Rúben Amorim ed i giallazzurri di Massimiliano Alvini:
- Arbitro: Luca Pairetto (Sez. Nichelino)
- Assistenti: Domenico Palermo e Paolo Laudato
- IV Uomo: Daniele Chiffi
- V.A.R.: Ivano Pezzuto
- A.V.A.R.: Alessandro Prontera
I precedenti di Luca Pairetto con il MilanIn carriera Luca Pairetto — figlio dell'ex direttore di gara internazionale Pierluigi Pairetto di Torino — ha diretto il Milan, finora, complessivamente 12 volte in gare ufficiali: il suo bilancio con i rossoneri è nettamente positivo e recita 9 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.
L'ultimo precedente assoluto risale all'8 febbraio 2025, in occasione di Empoli-Milan 0-2 di Serie A: una partita risolta nella ripresa dalle reti di Rafael Leão al 68' e del centravanti messicano Santiago Giménez al 75'.
I precedenti con il Frosinone: c'è già un incrocio direttoGli incroci in carriera del fischietto piemontese con il Frosinone, invece, sono 9: il suo 'score' con i ciociari è decisamente meno favorevole e parla di 3 vittorie, un pareggio e ben 5 sconfitte.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
De Winter: "Amorim è molto umano, Moreira è la luce dello spogliatoio". Sul rapporto con Pavlović ...
News Calciomercato
Calciomercato Milan, ritorna Dalot? L'indiscrezione di 'A Bola' e una temibile concorrente
Ultime Notizie
Pulisic è tornato devastante: i numeri impressionanti prima di Milan-Frosinone
Rassegna stampa
Cardinale svela il piano per Milano tra stadio del Milan e NBA Europe. Poi la confessione inaspettata (?)
News Calciomercato
Calciomercato Milan, spunta l'idea Icardi a parametro zero: il bomber vuole tornare a San Siro
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti