Sarà il figlio d'arte Luca Pairetto, classe 1984, della Sezione A.I.A. di Nichelino (TO), l'arbitro di Milan-Frosinone, partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si svolgerà domenica 22 novembre alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

La squadra arbitrale completa di Milan-Frosinone

Arbitro : Luca Pairetto (Sez. Nichelino)

: Luca Pairetto (Sez. Nichelino) Assistenti : Domenico Palermo e Paolo Laudato

: Domenico Palermo e Paolo Laudato IV Uomo : Daniele Chiffi

: Daniele Chiffi V.A.R. : Ivano Pezzuto

: Ivano Pezzuto A.V.A.R.: Alessandro Prontera

I precedenti di Luca Pairetto con il Milan

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina ufficiale che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra i rossoneri died i giallazzurri diIn carriera— figlio dell'ex direttore di gara internazionaledi Torino — ha diretto il, finora, complessivamentein gare ufficiali: il suo bilancio con i rossoneri è nettamente positivo e recita

L'ultimo precedente assoluto risale all'8 febbraio 2025, in occasione di Empoli-Milan 0-2 di Serie A: una partita risolta nella ripresa dalle reti di Rafael Leão al 68' e del centravanti messicano Santiago Giménez al 75'.

I precedenti con il Frosinone: c'è già un incrocio diretto

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Gli incroci in carriera del fischietto piemontese con il, invece, sono: il suo 'score' con i ciociari è decisamente meno favorevole e parla diL'ultima volta che Pairetto è stato direttore di gara di una sfida della squadra laziale risale — ironia della sorte — proprio ad un pirotecnico precedente diretto tra le due formazioni:di Serie A delallo stadio 'Benito Stirpe', deciso dalle reti di(17'),(24' su calcio di rigore) e(65'), prima della rimonta rossonera firmata nel finale da(72') e(81').