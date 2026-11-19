Che fine ha fatto Suso? Nel giorno del suo 33° compleanno (nato a Cadice il 19 novembre 1993), molti tifosi del Milan tornano con la memoria a quel mancino educato capace di accendere San Siro nei momenti più bui degli anni pre-Pioli, tra doppiette nel derby e la Supercoppa Italiana vinta a Doha nel 2016.

Ma oggi la vita di Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre — per tutti semplicemente Suso — è cambiata radicalmente. Dopo 153 presenze e 24 gol in rossonero, e dopo aver alzato due Europa League con la maglia del Siviglia, lo spagnolo ha voltato pagina. Ecco la sua nuova avventura e i retroscena più curiosi della sua esperienza a Milanello.

La nuova vita di Suso: l'addio al calcio e il ruolo al Cadice

La telefonata che gli cambiò la carriera

Gli scatti di Gattuso e il feeling con Montella

Il "tradimento" di Giampaolo e il capolavoro di Maldini

La fissa per il Fantacalcio e la vita privata

Chi si chiede in quale squadra giochi oggi Suso resterà sorpreso:. Dopo essere tornato a casa, al, nell'estate del 2025 con un contratto quadriennale, il 28 agosto 2026 ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato all'età di 32 anni. Una scelta maturata anche per venire incontro alle difficoltà economiche del club andaluso legate al suo ingaggio. Da ottobre 2026 Suso ha iniziato una nuova carriera dietro la scrivania, diventandoPrima di diventare un punto fermo del Milan, Suso era considerato quasi un oggetto misterioso. Arrivato a gennaio 2015 dal Liverpool, trovò pochissimo spazio con Inzaghi e Mihajlović. La svolta arrivò nel gennaio 2016 grazie a una telefonata di, che lo volle fortemente al. In sei mesi in rossoblù Suso esplose (6 gol in 19 partite, inclusa una tripletta nel derby contro la Sampdoria), convincendo Vincenzo Montella a puntare su di lui al rientro a Milanello.Con Montella in panchina Suso visse probabilmente la sua stagione migliore sul piano della continuità, salvo poi lanciare qualche frecciata al tecnico campano dopo l'esonero per alcune scelte tattiche poco gradite. Con l'arrivo di, invece, il rapporto fu fatto di bastone e carota: Rino lo considerava intoccabile e lo esaltava pubblicamente, ma in allenamento non gli risparmiava urla e "scatti" memorabili per spingerlo a rientrare in fase difensiva e non limitarsi alla solita giocata a rientrare sul sinistro.L'inizio della fine dell'avventura milanista di Suso porta la firma dinell'estate 2019. Durante il ritiro estivo, l'ex tecnico della Sampdoria lo provò nel ruolo di trequartista puro dietro le punte, ricoprendolo di elogi pubblici e definendolo un giocatore straordinario in quella posizione. Alle prime difficoltà di squadra, però, Giampaolo cambiò idea e modulo, sacrificando proprio lo spagnolo e lasciandolo in mezzo al guado tattico. A gennaio 2020 arrivò poi il: il dirigente rossonero riuscì a cederlo al Siviglia in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League degli andalusi, portando nelle casse del Milan oltreper un giocatore ormai ai margini del progetto.Tra gli aneddoti più simpatici legati agli anni italiani c'è il suo rapporto con il: Suso aveva confessato più volte di essere letteralmente tempestato di messaggi su Instagram dai fantallenatori italiani ogni weekend, tanto da conoscere perfettamente le dinamiche del gioco e i bonus legati ai suoi assist. Lontano dal campo, invece, ha sempre mantenuto un profilo riservatissimo: legatissimo alla moglie Alis e ai suoi figli, ha scelto di chiudere il cerchio tornando nella sua Cadice, dove oggi rappresenta il club che lo ha visto nascere.