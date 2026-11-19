Il calciomercato potrebbe infiammarsi incredibilmente con un clamoroso ritorno in Serie A: quello di Mauro Icardi, che potrebbe finire al Milan. L'attaccante argentino, classe 1993, dopo aver accarezzato a lungo l'idea di un ritorno all'Inter sfumato nelle scorse settimane, sta ridisegnando la propria strategia professionale ed è pronto a considerare la sponda rossonera del Naviglio. La dirigenza guidata da Gerry Cardinale non ha affatto escluso la possibilità di sferrare un attacco decisivo nei prossimi giorni, regalando a Rúben Amorim un usato sicuro d'esperienza internazionale da affiancare a Gonçalo Ramos.

Icardi chiama l'Italia: lo scenario che libera Francesco Camarda

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La concorrenza internazionale: la Premier League e l'ombra della Liga

Il bomber di Rosario è. Una vera e propria scommessa a basso costo ma ad altissimo rendimento potenziale per il Diavolo, a caccia di un centravanti di peso che conosca alla perfezione le dinamiche del nostro campionato. L'eventuale sbarco a Milanello dell'ex capitano nerazzurro (vanta anche 8 presenze e un gol con la Nazionale dell'Argentina) andrebbe a sbloccare definitivamente il mercato in uscita, dando il via libera immediato al prestito semestrale diIl Milan però deve fare i conti con una folta concorrenza continentale. Sebbene la priorità assoluta di Maurito sia quella di rimettere piede in Italia, il suo profilo a parametro zero fa gola a molte società all'estero. In Premier League si sono mosse con i primi sondaggi esplorativi ile l', mentre in Spagna è ila monitorare la situazione. Più defilata la pista greca che porta al PAOK Salonicco. Il richiamo di San Siro e l'opportunità di vestire la maglia rossonera, però, mettono in questo momento il Milan in una posizione di forte vantaggio nei pensieri dell'entourage dell'attaccante. Vedremo se l'assalto del Diavolo a Icardi produrrà o meno la fumata bianca.