Pagelle amichevole Arsenal-Milan 2-1: male Tatarusanu, vivace Adli

È terminata l'amichevole Arsenal-Milan, valida per la Dubai Super Cup, disputatasi all'Al-Maktoum Stadium di Dubai. Le pagelle dei rossoneri

Fabio Barera

È terminata da poco l'amichevole Arsenal-Milan 2-1, valida per la Dubai Super Cup, disputatasi all'Al-Maktoum Stadium di Dubai (UAE). Ecco voti e giudizi dei rossoneri nelle pagelle della nostra www.

Tatarusanu4,5: sulla punizione di Odegaard non si muove neanche e non era nemmeno così angolata. La seconda rete nasce da un suo pasticcio in fase di rinvio.

Kalulu5,5: non spinge come le sue caratteristiche gli consentirebbero di fare e non crea pericoli. Per fortuna a livello difensivo si mostra solido come sempre (dal 46' Thiaw5,5: stesso discorso fatto per il compagno, potrebbe incidere di più dato che le le qualità le ha).

Gabbia5,5: nei primi minuti soffre qualsiasi giocatore di affacci dalle sue parti, che sia Lokonga o che sia Nketiah. Cresce alla distanza, ma non basta per salvare la partita.

Tomori6,5: dal punto di vista difensivo non gli si può dire molto, tranne qualche imprecisione ogni tanto. Ha il merito di segnare il gol che illude il Milan di poter rientrare in partita.

Pobega6: gioca in un ruolo non suo probabilmente per la prima volta in carriera. In fase difensiva c'è da migliorare e non ha il piede educato di Theo Hernandez, ma qualche pericolo lo crea con i suoi cross (dal 74' Bozzolan s.v.)

Vranckx6: lascia intravedere qualche giocata interessante, sulla falsa riga di quanto mostrato prima della sosta per i Mondiali. Il ragazzo continua nella sua crescita costante (dal 74' Bennacer6: nel poco tempo che ha a disposizione dimostra di essere il solito Ismaël che siamo abituati a vedere).

Tonali5,5: non sembra essere quello visto prima della sosta, fatica ad imporsi fisicamente e mancano i suoi inserimenti. Ha il merito di servire l'assist a Tomori per il gol del 2-1.

Saelemaekers5,5: rientra in campo dopo la gara contro l'Empoli e si vede che non è nelle migliori condizioni possibili. Non rischia mai la giocata e non incide, ma non gli si poteva chiedere di più (dal 46' Diaz5,5: schierato nel ruolo che sembra averlo fatto rinascere in questa stagione, non trova le sue solite giocate).

Adli6,5: nel reparto avanzato è l'unico che crea realmente qualcosa. Inventa giocate sopraffine e sembra tornato quello che ha fatto innamorare i dirigenti rossoneri. La sosta può averlo rigenerato (dal 74' Krunic s.v.)

Rebic5: dal croato ci si aspetta molto di più e invece fatica a prendere palla e a duettare con Origi. Dovrà cambiare passo se vorrà trovare spazio alla ripresa del campionato (dal 74' El Hilali s.v.)

Origi5,5: la giocata con cui arriva a colpire la traversa nei primi minuti sembra presagire una grande partita. Il belga però spreca almeno altre due nitide occasioni e non convince ancora una volta (dal 56' Lazetic 5: se il belga le occasioni le aveva avute, lui non trova nemmeno quelle. Deve crescere ancora parecchio e far valere le sue doti fisiche).