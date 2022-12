Amichevole Arsenal-Milan 2-1: tabellino e marcatori del match | News

È terminata da poco l'amichevole Arsenal-Milan, disputatasi all'Al-Maktoum Stadium di Dubai (UAE). La partita è finita 2-1 per i 'Gunners', che hanno messo al sicuro il risultato nel primo tempo con i gol di Martin Ødegaard al 21' e Reiss Nelson al 42'. Nella ripresa i rossoneri hanno provato a riaprire il match, andando in rete con Fikayo Tomori al 78'. Ma non c'è stato nulla da fare. Ai rigori, poi, battuti per assegnare un punto addizionale nella Dubai Super Cup 2022, altra vittoria Arsenal (4-3) sul Milan: errori di Brahim Díaz e Rade Krunić. Vediamo insieme, dunque, il tabellino ufficiale dell'incontro tra Arsenal e Milan.