Milan-Modena, l’esordio di Ballo-Touré tra alti e bassi: il focus

Il Milan ha battuto agevolmente il Modena in amichevole. Da segnalare l'esordio di Fodé Ballo-Touré: vediamo com'è andato il terzino

Il Milan travolge il Modena in amichevole. Cinque le reti rossonere ai 'Canarini'. A segno Brahim Diaz, Rafael Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez. Prova convincente soprattutto nel primo tempo per la squadra di Stefano Pioli. Nella ripresa poco da segnalare, oltre alla girandola di cambi e all'esordio di Fodé Ballo-Touré , nuovo terzino rossonero.

Il senegalese, arrivato dal Monaco, ha vissuto 45' tra alti e bassi, mostrando qualche limite tecnico ma anche buone qualità. A colpire è stata soprattutto la sua progressione , che può assolutamente fare la differenza. Buona struttura fisica, aggressività sul portatore di palla e personalità . Tra gli aspetti da migliorare, come dicevamo, quelli tecnici. Un liscio al limite dell'area su un pallone vagante che ha fatto disperare i tifosi, qualche cross non proprio calibrato .

Ricordiamo comunque che si parla di un classe 1997, con buoni margini di miglioramento. Il campionato italiano e le indicazioni tattiche di Pioli, da questo punto di vista, non potranno fargli che bene. Non si può certamente bocciare un giocatore per 45 minuti giocati in amichevole. Poi al Milan troverà tanti calciatori forti, che lo aiuteranno a crescere anche tecnicamente. Un discreto esordio per Ballo-Touré, dunque, aspettando di vederlo in gare più impegnative e probanti. Calciomercato Milan, le top news di oggi: novità su Kessié, Kaio Jorge e Ilicic