Calciomercato Milan, top news: le ultime su Kaio Jorge, Kessié e Ilicic

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 24 luglio, sul calciomercato del Milan. In primo piano ci sono sempre il rinnovo di Franck Kessié e gli aggiornamenti sulla trattativa con il Santos per Kaio Jorge. Per quanto riguarda l'ivoriano, i rossoneri devono guardarsi dal Liverpool, che ha offerto un super contratto al centrocampista. Per quanto riguarda, invece, l'attaccante brasiliano, il Milan offre la metà di quanto chiedono i brasiliani. E c'è anche la Juventus sembra aver effettuato il sorpasso. In entrata, occhio anche alla situazione Dalot e al nome di Josip Ilicic. Se il capitolo entrate è ricco, altrettanto si può dire per le cessioni: Leao, Conti, Caldara e Castillejo potrebbero salutare. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è in continuo aggiornamento.