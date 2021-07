Mercato Milan – Rafael Leao, destino in Premier? Due club interessati

Le ultime sul mercato del Milan. Rafael Leao può trasferirsi in Premier? Il futuro è in bilico, ma il club non vuole di certo svenderlo

Renato Panno

Dopo due anni con la maglia del Milan il talento di Rafael Leao è ancora rimasto inespresso. Il portoghese alterna lampi di classe pura e cristallina a momenti di ombra preoccupanti. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' la sua cessione per il Milan non rappresenta di certo una priorità, ma Jorge Mendes sta sondando il terreno della Premier League. I rossoneri hanno già fatto sapere al potente agente di non prendere in considerazione offerte inferiori ai 25 milioni di euro. Si registrano gli interessi di Everton e Wolverhampton; club, quest'ultimo, che conta già una nutrita colonia portoghese.

Ma qual è la volontà di Leao? Per il momento il giocatore vorrebbe restare in rossonero: quest'oggi intanto guiderà l'attacco rossonero nell'amichevole contro il Modena a Milanello. Il rinnovo di Franck Kessie procede a rilento: il Liverpool ne approfitta? Offerto un super contratto