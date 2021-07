Rinnovo Kessie, il Milan aspetta. Il Liverpool gli offre un super contratto

Il Milan non affonda per il rinnovo di Franck Kessie. Intanto attenzione all'inserimento del Liverpool, che gli offre un super contratto

Renato Panno

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, racconta uno scenario che potrebbe mettere al Milan una certa preoccupazione. Non c'è nessun dubbio: il rinnovo di Franck Kessie è una priorità assoluta per un Milan che non può permettersi di perdere a zero un altro dei suoi pezzi da novanta. Nonostante se ne stia parlando con insistenza non arrivano ancora aggiornamenti decisivi per quanto riguarda un incontro con il suo agente. Proprio il suo agente, George Atangana, non si distingue per un comportamento esattamente corretto. E il fatto che l'ivoriano sia il suo unico assistito di livello potrebbe spingerlo ad ottenere il più possibile dalla trattativa.

In tal senso la mossa del Liverpool sembrerebbe arrivata al momento giusto. Che Kessie avesse diversi estimatori in Premier League non è un segreto, ma i Reds sono andati oltre e hanno offerto contratto al giocatore un contratto di poco superiore ai 6 milioni di euro. E' questa la cifra che chiede il 'Presidente' e il Liverpool gliel'ha promessa senza problemi a patto che arrivi da svincolato a giugno 2022. Uno scenario che sarebbe sportivamente catastrofico per il Milan.

Il quotidiano riporta anche degli screzi già avuti con Atangana, non messi in piazza per non spettacolarizzare la trattativa. Intanto il Diavolo, con l'avallo di Elliott, è arrivato ad offrire 5,5 milioni di euro, ma solo attraverso dei bonus. Ancora non basta: è chiaro il pericolo di innescare un braccio di ferro come quello con Mino Raiola. E sappiamo bene com'è andata a finire con Donnarumma.

Alla luce di quanto detto finora, l'ultima parola spetterà ovviamente a Kessie, attualmente impegnato alle Olimpiadi. Dopo il suo ritorno potrebbe arrivare importanti aggiornamenti. Intanto il Liverpool aspetta.