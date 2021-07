Calciomercato Milan – Pellegatti: “Ecco chi vorrebbe Pioli”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, in uno dei suoi consueti video su YouTube, ha rivelato il vero obiettivo di Stefano Pioli

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, in uno dei suoi consueti video su YouTube, ha rivelato il vero obiettivo di Stefano Pioli in questa sessione di calciomercato. Si tratta di Domenico Berardi, sogno (al momento) proibito dei rossoneri. L'attaccante classe '94 piace in particolare all'estero perché i club italiani non sembrano avere le disponibilità economiche per bussare alla porta del Sassuolo.