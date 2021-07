Calciomercato Milan – Dalla Russia: “Vicino Kvaratskhelia”, ecco chi è

Il Milan sarebbe vicino a Khvich Kvaratskhelia, centrocampista di proprietà del Rubin Kazan, in questa sessione di calciomercato

Indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020, Kvaratskhelia sarebbe ora ad un passo dal vestire la maglia del Milan. La società rossonera avrebbe avviato i contatti con l'entourage del giocatore anche grazie alla collaborazione di Kakhaber Kaladze. Il padre del classe 2001 avrebbe inoltre riferito che suo figlio non continuerà a giocare in Russia, ma proseguirà la propria carriera in un altro campionato europeo.