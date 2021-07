Mercato Milan – Kaio Jorge, sorpasso Juventus: operazione in chiusura

Le ultime sul mercato del Milan. L'edizione odierna di Sport Mediaset è sicura del sorpasso della Juventus per Kaio Jorge: i dettagli

Da diversi giorni il Milan sta lavorando incessantemente per completare il pacchetto di attaccanti da consegnare a Stefano Pioli. Dopo l'arrivo di Olivier Giroud c'è ancora uno slot libero da occupare, secondo le idee della dirigenza, con Kaio Jorge. Il giovane talento classe 2002 è il grande obiettivo di mercato dei rossoneri, che hanno intenzione di portarlo subito a Milano nonostante un contratto in scadenza a dicembre 2021. C'è però un problema: Paolo Maldini ha presentato un'offerta di 3 milioni di euro al Santos per liberarlo subito, ma il club brasiliano ne chiede 6.