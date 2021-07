Mercato Milan – Trequartista, Ilicic il prescelto per il dopo Calhanoglu

Le ultime sul mercato del Milan. Chi sarà il sostituto di Hakan Calhanoglu? Secondo Sport Mediaset Josip Ilicic è il prescelto

Il 'tradimento' di Hakan Calhanoglu, passato all'Inter a parametro zero, costringe il Milan a trovare sul mercato un suo sostituto. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Brahim Diaz, adesso c'è da cercare l'ultimo tassello per la trequarti. Sono tantissimi i nomi accostati ai rossoneri per quanto riguarda questo ruolo: da Nikola Vlasic ad Hakim Ziyech, passando per Isco. Ma, secondo Sport Mediaset il prescelto è Josip Ilicic, ora più che mai ai ferri corti con l'Atalanta. La valutazione dello sloveno si aggira sui 5-6 milioni di euro.