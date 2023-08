Milan-Étoile du Sahel 4-0, il report e il tabellino dell’amichevole

Squadre schierate a specchio a Milanello, con due 4-3-3 di fronte e Mister Pioli che ripropone l'undici iniziale di Monza. Dopo un avvio di palleggio dei rossoneri al 13' giunge l'1-0: Krunić apre sulla destra per Pulisic, che crossa al centro per l'inserimento di Loftus-Cheek a segno con una girata al volo. Tanti fraseggi a tutto campo per il Milan che cerca di trovare varchi nell'attenta retroguardia tunisina. Al 35' arriva il raddoppio rossonero, ancora con Loftus-Cheek: l'assist stavolta è di Leão, che si invola sulla sinistra e serve centralmente il centrocampista inglese. Non c'è due senza tre per Ruben, che al 38' realizza la tripletta personale raccogliendo un cross di Pulisic respinto dalla difesa.