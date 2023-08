Probabili formazioni Milan-Novara: le possibili scelte di Pioli

Dopo la vittoria di questa sera in amichevole contro l'Étoile du Sahel vinta per 4-0 grazie alla tripletta di Loftus-Cheek, i rossoneri di Stefano Pioli giocheranno domani l'ultimo test prima del Bologna. A Milanello, alle 11:00, ci sarà la sfida contro il Novara. Dopo i 90' minuti giocati dai titolari, l'allenatore rossonero dovrebbe schierare chi non ha giocato questa sera. In porta Sportiello. Difesa a quattro con Florenzi, Kjaer, Simic, Bartesaghi. A centrocampo ci dovrebbero essere Musah. Adli e Pobega. Tridente formato da Okafor, Colombo e Chukwueze. Ecco le probabili formazioni.