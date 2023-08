Pagelle amichevole Milan-Étoile du Sahel 4-0: Loftus-Cheek sugli scudi

Il Milan di Stefano Pioli vince per 4-0 contro l'Étoile du Sahel. I rossoneri partono a rilento con una manovra non proprio brillante, ma poi trova il gol di Loftus-Cheek sull'imbeccata di Pulisic e da li si sblocca. Tre gol per l'inglese e due assist per lo statunitense. Buon test per il Diavolo che domani giocherà contro il Novara.