Marsiglia-Milan, Theo Hernandez: “Siamo pronti per il 13 agosto”

Theo Hernandez, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine della gara amichevole contro il Marsiglia, svoltasi al 'Vélodrome'. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una partita molto buona, ci stiamo preparando al meglio per l'inizio della nuova stagione. Abbiamo visto oggi che siamo pronti per il 13 agosto (esordio in campionato contro l'Udinese, ndr)".