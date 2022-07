Pagelle Marsiglia-Milan 0-2: Messias latin lover, Maignan si imbuca

Pagelle Marsiglia-Milan - Si è appena conclusa Marsiglia-Milan, penultima partita amichevole del pre-campionato rossonero. In Francia, finisce 0-2 con i gol di Messias e Giroud. Tra i migliori della squadra di Pioli ci sono sicuramente Junior Messias ed Olivier Giroud, ma è difficile trovare qualcuno che oggi non abbia fatto bene. Rebic sottotono e Brahim Diaz non scintillante le uniche note non stonate, ma poco positive. Ecco le pagelle di Marsiglia-Milan secondo la nostra redazione.