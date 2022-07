Marsiglia-Milan 0-2 al 90′: Messias e Giroud stendono i francesi

Il Milan vince 0-2 contro l'Olympique Marsiglia al Vélodrome: dopo un primo tempo praticamente dominato, una ripresa di pura gestione, con qualche acuto per i ragazzi di Stefano Pioli. Una vittoria convincente e meritata, che fa ben sperare in vista degli impegni ufficiali. Al minuto 12 arriva il vantaggio con Junior Messias, che di mancino non lascia scampo a Blanco. Il meritatissimo raddoppio arriva al 28': Messias si traveste da uomo-assist e Giroud piazza un sinistro chirurgico all'angolino. La ripresa si apre con un "giallo", che in realtà è un cartellino rosso. L'arbitro lo estrae all'indirizzo di Nuno Tavares, ma viene corretto dal VAR per un fuorigioco di Messias ravvisato in precedenza. Il Marsiglia ci prova due volte nel giro di pochi minuti con Clauss, ma la mira è imprecisa. Leao ha voglia di fare gol e mostra un paio di accelerazioni, ma le sue conclusioni vengono murate. I francesi rimangono in 10 (stavolta davvero) per il doppio giallo a Touré. Nel finale il Milan sfiora diverse volte il tris, che però non arriva. Ottima prestazione dei rossoneri e vittoria più che meritata. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?