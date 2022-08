Marsiglia, Clauss: “Il Milan ci ha messo sotto pressione, dobbiamo migliorare”

"Siamo stati accolti molto calorosamente, i tifosi hanno risposto presente. Abbiamo iniziato male la partita, il Milan ci ha messo velocemente sotto pressione. Abbiamo comunque reagito bene nel secondo tempo ma ci è mancata un po' di precisione. Siamo alla fine della preparazione, non è il risultato che volevamo ma lavoreremo ancora. Non sono preoccupato, c'è un nuovo allenatore, un nuovo sistema di gioco, non si fa tutto in un giorno. Cercheremo di migliorare". Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>