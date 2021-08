Amichevole Valencia-Milan: ecco dove vedere la partita del ‘Mestalla’

Ecco dove sarà possibile vedere la partita amichevole tra Valencia e Milan, in programma questa sera alle 20.30 allo Stadio 'Mestalla'

Questa sera il Milan di Stefano Pioli affronterà il Valencia per quella che sarà la quarta amichevole pre stagionale. Dopo i successi contro Pro Sesto e Modena, e il pareggio nella trasferta di Nizza, i rossoneri sono pronti ad affrontare un'avversaria di assoluto livello. La partita verrà disputata nella splendida cornice dello Stadio 'Mestalla' di Valencia con il fischio d'inizio programmato alle ore 20.30. In passato i due club si sono sfidati tre volte , con il bilancio in favore degli spagnoli vittoriosi in due occasioni a fronte di un solo trionfo del Diavolo.

Ma dove sarà possibile assistere alla partita tra Valencia e Milan, valida per la 49esima edizione del 'Trofeo Naranja'? Il match amichevole verrà trasmesso in esclusiva e in diretta su 'Sky Sport', sia su satellite che su digitale terrestre. Ci sarà inoltre la possibilità di vedere la diretta streaming attraverso l'applicazione 'Sky Go' e sulla piattaforma della Pay Tv 'Now'. Milan, casting per la trequarti: interessa anche Dani Ceballos.