Calciomercato Milan – Esuberi ‘reali’: interessa anche Dani Ceballos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dani Ceballos è in uscita dal Real Madrid. I rossoneri possono portarlo in rossonero in prestito

Il Milan, oltre a Isco, potrebbe pescare dal Real Madrid, in questa sessione di calciomercato, anche Dani Ceballos. Il centrocampista offensivo andaluso, classe 1996, rientrato alla 'Casa Blanca' dopo due stagioni (brutte) in prestito all'Arsenal, è infatti in uscita dal club madrileno. Lui vorrebbe riscattarsi alla corte di Carlo Ancelotti, ma non è una prima scelta e potrebbe giocare molto poco. Motivo per cui, in caso di una buona offerta, Ceballos l'ascolterebbe.